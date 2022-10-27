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Естонія достроково припинить імпорт нафтопродуктів із Росії

З 5 грудня повністю припиняється транзит російської нафти та нафтопродуктів до Естонії

Уряд Естонії ухвалив рішення про дострокове припинення імпорту нафтопродуктів із Росії. Заборона набере чинності з 5 грудня, до завершення встановленого Євросоюзом перехідного періоду, повідомляє агенція BNS.

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу уточнив, що з 5 грудня повністю припиняється транзит російської нафти та нафтопродуктів до країни.

Євросоюз запровадив до лютого 2023 року поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт та транзит російських нафтопродуктів.

МЗС Естонії раніше направило до Єврокомісії пропозицію про невідкладне та всебічне застосування енергетичних санкцій щодо російського газу та нафти.

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