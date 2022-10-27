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В Естонії з грудня володіти зброєю зможуть лише громадяни країни, ЄС чи держав-членів НАТО

Раніше влада закликала вилучати у росіян і білорусів, що живуть в Естонії, вогнепальну зброю

Голова МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що з грудня право на володіння зброєю в країні втратять усі, хто не має естонського громадянства і громадянства держав-членів ЄС і НАТО, повідомляє видання Delfi.

Ляенеметс повідомив, що наразі в Естонії у негромадян на руках 3777 одиниць зброї.

Російські ЗМІ повідомляють, що рішення зачепить в основному вихідців з Росії та Білорусі, а також тих, хто приїхав до Естонії в радянські часи, а також їхніх дітей без громадянства Естонії.

Рішення набере чинності з 1 грудня 2022 року.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у вересні закликала вилучати у росіян і білорусів, що живуть в Естонії, вогнепальну зброю, якою ті володіють за законом.

«Сподіваюся, що з урахуванням обставин, що склалися, люди зрозуміють, що громадяни Росії та Білорусі зі зброєю на руках можуть бути потенційною загрозою безпеці Естонії», – заявила вона. Вона анонсувала законопроєкт про вилучення зброї, що належить громадянам РФ та Білорусі. «Ми дамо час, щоб люди могли добровільно здати зброю», зазначила прем’єрка.

Як повідомила, естонська телерадіомовна компанія ERR, позбавлені права володіти зброєю матимуть рік на те, щоб відмовитися від зброї, а якщо вони не зроблять це з власної ініціативи, то цим займеться поліція.

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