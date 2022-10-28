Норвегія запровадила нові санкції проти Путіна та російського режиму

Норвегія запровадила нові санкції проти російського президента Володимира Путіна та російського режиму, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Санкції набувають чинності сьогодні.

«Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб накласти санкції на Росію, щоб підтримувати тиск на російський уряд та його прихильників. Додаткові санкції є необхідною відповіддю на жорстоку війну Росії та незаконну анексію чотирьох регіонів України. Санкції стають все більш всеосяжними та є сильною та чіткою відповіддю Європи на агресію Росії в Україні. Можливості брати участь у комерційній діяльності з Росією зараз значно обмежені та пов’язані з високим ризиком», – заявила міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт.

Новий пакет санкцій також передбачає санкції проти осіб, причетних до так званих «референдумів», проведених в окупованих регіонах України.

Останній – восьмий – пакет санкцій проти Росії Євросоюз схвалив 6 жовтня 2022 року. Він передбачає застосування санкцій щодо ще 30 фізичних та 7 юридичних осіб, у тому числі кілька осіб, які брали участь у так званих «референдумах» на окупованих територіях України. Зараз у списку 1260 фізичних та 115 юридичних осіб.

Крім того, додатково посилені чинні заборони на надання послуг щодо криптоактивів російським громадянам, особам, які проживають у Росії, та організаціям, заснованим у Росії. Додаткові експортні обмеження запроваджено на вугілля, електронні компоненти, технологічні вироби, що використовуються в авіаційному секторі, деякі хімікати та стрілецьку зброю.

Заборона на доступ до портів поширюється на судна, зареєстровані в Російському морському регістрі судноплавства. Виняток, що дозволяє рибальським суднам доступ до портів Тромсе, Кіркенес або Ботсфіорд, все ще діє.

У норвезькому уряді додають, що запроваджено законодавчу базу для впровадження потенційного обмеження цін на російську нафту.