У ЄС домовились про заборону продажу авто з двигунами внутрішнього згоряння із 2035 року

Європарламент та країни Євросоюзу підписали угоду про заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів та фургонів із 2035 року.

«Цей сектор, на частку якого зараз припадає 16% викидів у Європі, до 2050 року стане вуглецево-нейтральним», – сказав голова комітету Європарламенту з охорони довкілля Паскаль Канфен, назвавши документ «історичним рішенням».

Міжнародна екологічна організація Greenpeace розкритикувала угоду, заявивши, що вона лише маскує численні невдачі політиків у боротьбі з кліматичними змінами. За розрахунками екологів, відмовитися від нових автомобілів із дизельними двигунами потрібно до 2028 року, щоб глобальне потепління не перевищило 1,5°C.

Обмежити глобальне потепління 1,5°C і прагнути скорочення вуглецевих викидів до 2030 року домовилися на кліматичній конференції ООН у Глазго у листопаді 2021 року. Підсумкову угоду саміту підписали майже двісті країн.