Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міністр оборони Туреччини повідомив Шойгу про продовження дії зернового коридору

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, щоб обговорити рішення Росії про припинення участі в зерновій угоді з Україною за посередництва ООН.

Згідно з поширеним 31 жовтня пресрелізом міністерства оборони Туреччини, Акар попросив продовжити зернову ініціативу, «яка робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи та показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу».

Міністр оборони Туреччини також попросив «переглянути» російське рішення.

У повідомленні російської сторони без уточнення деталей ідеться про призупинення «виконання домовленостей щодо експорту сільськогосподарської продукції з українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи».

Раніше 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати чорноморську зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG