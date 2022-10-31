РФ погрожувала кораблям, які мали пройти «зерновим коридором». План зазнав фіаско

Російська Федерація за допомогою погроз намагалася завадити кораблям зернового флоту пройти морським гуманітарним коридором, але допомогло втручання Туреччини. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів 31 жовтня головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його словами, о 7:54 ранку, коли 12 суден зернового флоту почали виходити з трьох портів на Одещині та збиратися на рейді в Одеській затоці, кожен капітан отримав радіограму. «Капітану корабля такого-то, міжнародний гуманітарний коридор закритий для транзиту Російською Федерацією, ваш прохід небезпечний. Ви у небезпеці. Негайно виходьте із міжнародного гуманітарного коридору. Повертайтеся до північного району до подальшого сповіщення», – переповів текст радіограмми Андрій Клименко.

Однак, зазначив головний редактор видання BlackSeaNews, вже о 8:33 Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі надіслав капітанам свою офіційну телеграму. У ній зазначалося, що попереднє повідомлення не було погоджено Центром. І що СКЦ схвалив транзит суден морським гуманітарним коридором, а влада РФ обізнана про плани суден.

Крім того, у телеграмі наголошувалося, що Російська Федерація в рамках зернової ініціативи взяла на себе зобовʼязання, зокрема, не здійснювати жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна й портові споруди, що беруть у ній участь. Далі у СКЦ навели посилання на повний текст «зернової угоди», номери телефони та email-адреси, куди звертатися.

Але на цьому Росія не зупинилася. Ще за пів години, о 9:07, РФ повторила свою телеграму, але вже з іншої адреси. Як зауважив Андрій Клименко, в ній було слово Yandex.

«В результаті всі ці судна пішли за призначенням, і вони зараз десь дві третини шляху до протоки Босфор уже пройшли. І ті чотири судна, яким СКЦ дозволив іти у напрямку Одеси зі Стамбула, вони також пройшли», – розповів головний редактор BlackSeaNews.

Як повідомляє агенція Reuters, Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжують реалізовувати чорноморську зернову угоду та узгодили план транзиту на понеділок, 31 жовтня, для 16 суден. У неділю жодне судно через морський гуманітарний коридор не проходило. Однак в ООН заявили про погодження з Україною та Туреччиною плану руху 16 суден у понеділок – 12 на вихід і 4 на прибуття.