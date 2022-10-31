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РФ погрожувала кораблям, які мали пройти «зерновим коридором». План зазнав фіаско

Судно Brave Commander із зерном для Африки, порт Південний, серпень 2022 року

Російська Федерація за допомогою погроз намагалася завадити кораблям зернового флоту пройти морським гуманітарним коридором, але допомогло втручання Туреччини. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів 31 жовтня головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його словами, о 7:54 ранку, коли 12 суден зернового флоту почали виходити з трьох портів на Одещині та збиратися на рейді в Одеській затоці, кожен капітан отримав радіограму. «Капітану корабля такого-то, міжнародний гуманітарний коридор закритий для транзиту Російською Федерацією, ваш прохід небезпечний. Ви у небезпеці. Негайно виходьте із міжнародного гуманітарного коридору. Повертайтеся до північного району до подальшого сповіщення», – переповів текст радіограмми Андрій Клименко.

Однак, зазначив головний редактор видання BlackSeaNews, вже о 8:33 Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі надіслав капітанам свою офіційну телеграму. У ній зазначалося, що попереднє повідомлення не було погоджено Центром. І що СКЦ схвалив транзит суден морським гуманітарним коридором, а влада РФ обізнана про плани суден.

Крім того, у телеграмі наголошувалося, що Російська Федерація в рамках зернової ініціативи взяла на себе зобовʼязання, зокрема, не здійснювати жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна й портові споруди, що беруть у ній участь. Далі у СКЦ навели посилання на повний текст «зернової угоди», номери телефони та email-адреси, куди звертатися.

Але на цьому Росія не зупинилася. Ще за пів години, о 9:07, РФ повторила свою телеграму, але вже з іншої адреси. Як зауважив Андрій Клименко, в ній було слово Yandex.

«В результаті всі ці судна пішли за призначенням, і вони зараз десь дві третини шляху до протоки Босфор уже пройшли. І ті чотири судна, яким СКЦ дозволив іти у напрямку Одеси зі Стамбула, вони також пройшли», – розповів головний редактор BlackSeaNews.

Як повідомляє агенція Reuters, Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжують реалізовувати чорноморську зернову угоду та узгодили план транзиту на понеділок, 31 жовтня, для 16 суден. У неділю жодне судно через морський гуманітарний коридор не проходило. Однак в ООН заявили про погодження з Україною та Туреччиною плану руху 16 суден у понеділок – 12 на вихід і 4 на прибуття.

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