Ще три судна з агропродукцією покинули українські порти, попри вихід РФ із «зернової угоди»

Три судна покинули українські порти вдень 1 листопада відповідно до угоди про експорт зерна, повідомляє агенція Reuters з посиланням на Спільний координаційний центр під керівництвом ООН.

Рух кораблів погоджено ООН, українською та турецькою делегаціями, російську сторону поінформували.

За повідомленням, координатор ООН із зернової ініціативи Амір Абдулла «продовжив свої обговорення з усіма трьома державами-учасницями, намагаючись відновити повноцінну участь у СКК».

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

У Мінінфраструктури України повідомили, що 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.