Сенатори США пообіцяли продовжити допомогу Києву після виборів до Конгресу

Американські сенатори Роб Портман та Кріс Кунс у четвер під час поїздки до Києва пообіцяли подальшу підтримку Україні двома провідними політичними силами США – після проміжних виборів до Конгресу наступного тижня.

Портман, сенатор з Огайо, представляє Республіканську партію, Кунс – член Демократичної партії зі штату Делавер.

Журналістам сенатори заявили, що у них відбулася «дуже позитивна» розмова з президентом України Володимиром Зеленським.

Візит відбувся на тлі побоювань, що республіканці, яких вважають фаворитами у контролі над Палатою представників після запланованих на 8 листопада проміжних виборів у США, можуть послабити підтримку України Сполученими Штатами.

Нинішній лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив минулого місяця, що американські виборці не виписуватимуть Україні чеки без позначення суми в умовах рецесії.

Роб Портман у ході візиту до Києва зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: «Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні». При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути «більше відповідальності».

Як зазначає Reuters, військова і фінансова допомога з боку США та інших західних країн стала життєво важливою для України в умовах російського військового вторгнення, що триває з кінця лютого.