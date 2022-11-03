Республіканці хочуть звітності, а не зменшення допомоги Україні – сенатор Портман

Заяви представників Республіканської партії в Конгресі США щодо допомоги Україні були неправильно інтерпретовані. Про це під час візиту до Києва заявив сенатор Роб Портман. За його словами, двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах зберігається, однак постає питання ефективності використання наданих коштів.

Сенатор-республіканець розповів, що контроль переданої допомоги вже відбувається, і вони вже змогли впевнитися в тому, що військова допомога, передана США Україні, використовується за призначенням.

«Ми були в 101-й повітряно-десантній бригаді, перш ніж приїхати сюди, в Польщу, і обговорювали це питання, тому що вони розподіляють частину допомоги. І вони кажуть нам, що це безпрецедентно з точки зору обсягу відповідальності, особливо під час роботи під час війни. Також немає жодного випадку, вірте чи ні, коли ця зброя зараз потрапила в чужі руки», – каже Портман.

При цьому сенатор впевнений в необхідності контролю за коштами, які передаються Україні з боку США. І розповідає, що зараз така система існує, адже мова йде про значні обсяги грошей американських платників податків.

«У нас є компанія Deloitte, яка здійснює нагляд за всім бюджетним фінансуванням, яке надходить до уряду України. Також Світовий банк проводить власний аналіз і випускає регулярні звіти щодо використання коштів після фінансування», – каже Портман і додає, що нові механізми звітності обговорюють і в Держдепі, і в Міністерстві оборони США.

Раніше лідер Республіканської партії в палаті представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці готові обмежити допомогу США Україні наступного року, якщо вони отримають контроль над Палатою представників, оскільки партія дотримується думки про те, що США повинні менше брати участь у закордонних конфліктах. Крім того, він пояснив, що Сполучені Штати повинні більше грошей витрачати на вирішення внутрішніх проблем.

Роб Портман – республіканець, який є співголовою Групи підтримки України в Сенаті США. У 2022 році він отримав від президента України орден «За заслуги» з формулюванням «за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі».