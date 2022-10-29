«Вибори проходять, авторитет залишається»: МЗС відповіло конгресменові Госару на слова про українців як «гарматне м’ясо»

У Міністерстві закордонних справ вважають неприйнятними нещодавні висловлювання конгресмена-республіканця і соратника експрезидента Дональда Трампа Пола Госара про українців як «гарматне м’ясо» у розв’язаній РФ війні.

«Порівняння українців із «гарматним м’ясом» з боку члена Конгресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним. США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини. Ставити під сумнів підтримку України – давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців та знищення демократії», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві України додали: «Наближення виборів не має перетворювати політиків на відірваних від реальності популістів. Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається».

«Переконані, що висловлювання окремих конгресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США», – зазначили в МЗС.

Днями конгресмен-республіканець Пол Госар запросив президентів України та Росії до штату Арізона, для проведення «мирних переговорів». Госар сказав: «Світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м’яса та не зацікавлені в деескалації».

Пол Госар – один із конгресменів-республіканців, які голосували проти виділення багатомільярдної допомоги Україні, щоб буцімто «не фінансувати конфлікт».

8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.