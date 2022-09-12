Зеленський порадив Трампу подивитися на війну в Україні «без рожевих окулярів»

Колишньому президенту США Дональду Трампу варто було б подивитися війну Росії проти України «без рожевих окулярів». Про це в інтерв’ю СNN заявив президент України Володимир Зеленський.

«Мені здається, що він має на все це подивитися з погляду загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко знаходимось, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів», – сказав Зеленський.

На його думку, у Дональда Трампа було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Володимир Путін.

«Він обіймав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде», – вважає президент України.

23 лютого – менш ніж за добу після того, як Росія визнала угруповання «Л/ДНР» на Донбасі «державами» в межах Донецької й Луганської областей, – колишній американський президент Дональд Тармп прокоментував цю подію і назвав це «геніальним», а війська Російської Федерації «найкращими миротворчими силами у світі».