Трамп у позові просить заборонити ФБР переглядати вилучені в нього документи і призначити спецпредставника

Колишній президент США Дональд Трамп подав позов до американського уряду з вимогою призначити спеціального незалежного представника для розбору документів, вилучених агентами ФБР під час обшуку його резиденції у Флориді та закликав суддю заборонити співробітникам ФБР вивчати вилучені у нього документи.

У своєму позові Дональд Трамп стверджує, що рішення про обшук було ухвалене на підставі політичних калькуляцій за 90 днів до проміжних виборів до Конгресу з метою «заглушити провідний голос Республіканської партії, президента Трампа». У позові йдеться про те, що призначення незалежного представника для розбору паперів колишнього президента є «єдино прийнятним варіантом» дій у цій ситуації.

8 серпня агенти ФБР провели безпрецедентний обшук у резиденції колишнього президента Мар-а-Лаго у Флориді на підставі ордера, підписаного федеральним суддею.

Згідно з ордером, ФБР розслідує потенційні порушення колишнім президентом законів про зберігання секретних документів, які він узяв із собою, залишаючи Білий дім у 2021 році.

За даними преси, під час обшуку було вилучено 11 комплектів секретних документів і близько двох десятків коробок, про вміст яких не повідомляють.

Дональд Трамп заявляє, що йому не відомо, що конкретно забрали співробітники ФБР, і вимагає надати повний список вилученого. Він наполягає, що вилучення робилося незаконно, оскільки багато документів він свого часу розсекретив, що співробітники ФБР і Міністерства юстиції не мають права розбирати документацію, яка може не мати відношення до справи, що розслідується ФБР.

Обшук 8 серпня був «санкціонований федеральним судом, який виявив необхідні підстави» для такої акції, йдеться у відповіді представника Міністерства юстиції США.

Обшук у будинку колишнього президента викликав різко критичну реакцію багатьох відомих політиків-республіканців. Вони, разом із Дональдом Трампом та кількома провідними американськими ЗМІ, закликають Міністерство юстиції США оприлюднити так звані письмові свідчення агентів ФБР, що ведуть розслідування, які дали судді підстави для санкціонування обшуку. Суддя запропонував міністерству оприлюднити цей документ за винятком даних, які, на її думку, є таємними.