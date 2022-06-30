США: екссвідка у справі про імпічмент Трампа засудили до 20 місяців в’язниці

Суд у Нью-Йорку засудив бізнесмена Лева Парнаса, колишнього бізнес-партнера адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, до 20 місяців в’язниці.

50-річного Парнаса також зобов’язали виплатити 2,3 мільйона доларів компенсації.

Ще у жовтні минулого року суд визнав його винним у незаконному фінансуванні виборчих кампаній, зокрема у використанні коштів закордонного інвестора з метою вплинути на кандидатів на виборні посади шляхом пожертвувань до їхніх виборчих фондів.

Окрім іншого, Парнас у 2018 році направив 325 тисяч доларів до виборчого фонду, який підтримував тодішнього президента Дональда Трампа.

Інвестор, про якого йдеться – російський фінансист Андрій Муравйов. Парнас і ще один натуралізований американець Андрій Кукушкін використали його кошти, як стверджується, щоб підтримати політиків, які обіцяли допомогти їхньому бізнес-проєкту, пов’язаному з легальною торгівлею марихуаною.

Звинувачення проти Парнаса були висунуті ще під час перебування Трампа на посаді президента. Парнас отримав широку популярність у США не у зв’язку з цією справою, а через його зізнання про те, як Джуліані з його допомогою намагався отримати компрометуючі матеріали щодо суперника Трампа, нинішнього президента США Джо Байдена.

Парнас – уродженець України, який одержав громадянство США. Він був свідком під час першого процесу у справі про імпічмент Трампа. Як він стверджував у своїх свідченнях, Джуліані співпрацював із ним та його бізнес-партнером Ігорем Фруманом, намагаючись з їхньою допомогою отримати компрометуючі матеріали на Байдена у зв’язку з діяльністю його сина в Україні. Сам Трамп також зустрічався з Парнасом і Фруманом. Після цієї зустрічі вони лобіювали у Конгресі за відставку посла США у Києві Марі Йованович, яку критикував президент.

Нинішній вердикт щодо Парнаса прямо не пов’язаний з історією навколо Джуліані та його пошуком «компромату» на Байдена.

Ігор Фруман, Кукушкін і ще один обвинувачений Девід Коррея раніше були засуджені до року в’язниці кожен.