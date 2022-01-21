Експартнерові Руді Джуліані у США присудили рік в’язниці

Ігорю Фруману, експомічникові колишнього особистого адвоката експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані, 21 січня присудили один рік і один день тюремного ув’язнення за порушення закону про фінансування виборчої кампанії.

Прокуратура просила для Фрумана три-чотири роки в’язниці після того, як минулого року він визнав себе винним у справі фінансування виборчої кампанії.

Окружний суддя США Пол Откен сказав, що вимагання Фруманом грошей у російського бізнесмена на фінансування політичних кампаній в США було серйозним порушенням, оскільки «підриває демократію», але навряд чи 55-річний бізнесмен знову вчинить такий злочин.

«Це серйозний злочин не тому, що він пов’язаний з якимись конкретними фінансовими жертвами... а тому, що він підриває чесність виборів у нашій країні», – сказав Откен.

Фруман заявив, що два роки, які він провів під домашнім арештом, дали йому можливість обдумати свій вчинок.

«Я можу запевнити вашу честь, мою сім’ю, уряд, що я ніколи більше не постану перед вами або іншим залом суду», – сказав він у суді, перш ніж Откен зачитав вирок.

Фруман також має сплатити штраф у 10 тисяч доларів.

Прокуратура Нью-Йорка заявила, що два народжені в Радянському Союзі бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас використали кошти російського бізнесмена Андрія Муравйова для політичних пожертв кандидатам, збрехавши про джерело грошей.

Парнас, засуджений у жовтні за злочини, пов’язані з фінансуванням передвиборчої кампанії у США, також очікує на вирок. На тому ж суді був визнаний винним ще один «інвестор», натуралізований американець українського походження Андрій Кукушкін.

Фруман сприяв незаконним пожертвам на іноземну кампанію після того, як допоміг колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані, колишньому особистому адвокату Трампа знайти компромат на тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена в Україні. Джуліані наполягав на тому, що він нічого не знав про потенційно незаконні пожертви на передвиборчу кампанію. Втім йому було висунуто звинувачення, але він заперечує провину.