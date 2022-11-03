Міністр оборони США вірить в здатність України звільнити Херсон

Сили оборони України здатні звільнити західний берег Дніпра на Херсонщині та обласний центр – таку думку висловив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 3 листопада. Про це він заявив на спільній пресконференції з південнокорейським колегою Лі Чон Сопом, відповідаючи на питання журналіста.

«Щодо того, чи українці можуть звільнити решту території на західному березі Дніпра та Херсон – я однозначно вірю, що вони мають змогу це зробити і що важливіше: українці вірять, що вони можуть це зробити», – сказав він.

Остін додав, що українські війська вдаються до «дуже методичних, але ефективних зусиль» для звільнення окупованих територій.

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«Думаю, ви побачите, як вони просуваються вперед, доки не відіб’ють територію на західному березі», – підсумував урядовець.

Сьогодні стало відомо, що окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.