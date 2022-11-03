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Міністр оборони США вірить в здатність України звільнити Херсон

Ллойд Остін додав, що українські війська вдаються до «дуже методичних, але ефективних зусиль» для звільнення окупованих територій

Сили оборони України здатні звільнити західний берег Дніпра на Херсонщині та обласний центр – таку думку висловив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 3 листопада. Про це він заявив на спільній пресконференції з південнокорейським колегою Лі Чон Сопом, відповідаючи на питання журналіста.

«Щодо того, чи українці можуть звільнити решту території на західному березі Дніпра та Херсон – я однозначно вірю, що вони мають змогу це зробити і що важливіше: українці вірять, що вони можуть це зробити», – сказав він.

Остін додав, що українські війська вдаються до «дуже методичних, але ефективних зусиль» для звільнення окупованих територій.

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«Думаю, ви побачите, як вони просуваються вперед, доки не відіб’ють територію на західному березі», – підсумував урядовець.

Сьогодні стало відомо, що окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

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