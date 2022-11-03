Пастка: що задумала Росія, знявши свій триколор з Херсонської ОДА

Херсонська пастка: зняли прапор і блокпости

В мережі з’явилися свіжі фото з Херсона: з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Росії, який висів там з початку російської окупації. На фоні успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні адміністрації раніше оголосили «евакуацію» населення, а також перенесення власних «кабінетів» з місць, які можуть невдовзі повернутися під контроль України.

Бунти російських «мобіків», і що їм обіцяв Путін?

Взимку в Росії можуть оголосити другу хвилю мобілізації, попри попередні обіцянки російської влади. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Також журналісти підрахували втрати серед осінніх мобілізованих у Росії: понад 100 людей, які загинули як на війні в Україні, так і «в тилу».

Мінкульт, Держкіно, кіно та кінологи

Кадровий скандал в «Довженко-центрі». Керівницею установи призначили людину, яка керує кінологічним центром. Соцмережі наповнені мемами і згадками про пса Патрона, а експерти зі сфери кіно обурюються таким рішенням. Довженко-центр звинуватив Держкіно у рейдерстві.

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