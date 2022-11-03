Генштаб ЗСУ назвав кількість збитих за тиждень російських ракет та дронів

За останній тиждень сили української ППО збили дві третини ракет та 40 відсотків дронів-камікадзе, випущених російською армією по Україні. Про це 3 листопада повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Загалом, за його словами, від 27 жовтня Росія застосувала у війні проти України 68 ракет та 30 БПЛА-камікадзе типу «Шахід-136».

«У звʼязку з ускладненням логістичного забезпечення підрозділів артилерії противника на правому березі річки Дніпро відмічається збільшення застосування ним тактичної та армійської авіації, яка в основному виконує свої польоти з тимчасово окупованих територій АР Крим. Однак, сили оборони України впродовж тижня заземлили чотири літаки і девʼять вертольотів окупантів», – зазначив Громов та додав, що російські пілоти «бояться залітати в зону дії засобів нашої ППО».

3 листопада головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив, що у війні проти України Росія втратила більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

За останніми даними Генштабу, від 24 лютого Росія втратила 277 літаків та 258 гелікоптерів. Росія про свої втрати техніки у війні проти України не повідомляє.