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Генштаб ЗСУ назвав кількість збитих за тиждень російських ракет та дронів

Уламки російської ракети, збитої українською ППО. Село Кіпті на Чернігівщині, 19 жовтня 2022 року (ілюстративне фото)

За останній тиждень сили української ППО збили дві третини ракет та 40 відсотків дронів-камікадзе, випущених російською армією по Україні. Про це 3 листопада повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Загалом, за його словами, від 27 жовтня Росія застосувала у війні проти України 68 ракет та 30 БПЛА-камікадзе типу «Шахід-136».

«У звʼязку з ускладненням логістичного забезпечення підрозділів артилерії противника на правому березі річки Дніпро відмічається збільшення застосування ним тактичної та армійської авіації, яка в основному виконує свої польоти з тимчасово окупованих територій АР Крим. Однак, сили оборони України впродовж тижня заземлили чотири літаки і девʼять вертольотів окупантів», – зазначив Громов та додав, що російські пілоти «бояться залітати в зону дії засобів нашої ППО».

3 листопада головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив, що у війні проти України Росія втратила більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

За останніми даними Генштабу, від 24 лютого Росія втратила 277 літаків та 258 гелікоптерів. Росія про свої втрати техніки у війні проти України не повідомляє.

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