«Долітають за 45 секунд»: голова ОВА пояснив, чому ППО не встигає збивати російські ракети над Запоріжжям

Сили протиповітряної оборони не встигають збивати російські ракети над Запоріжжям, тому що місто розташоване дуже близько до лінії зіткнення, а ракети, які використовує армія РФ для цих обстрілів, є дуже швидкими. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«У нас особлива ситуація у звʼязку з тим, що ми дуже близько до лінії зіткнення і тому ракети в нас летять не стільки крилаті, а С-300, які більше кілометра в секунду летять. Це (проліт до Запоріжжя – ред.) 45-50 секунд у них займає, тому що Запоріжжя поруч із лінією зіткнення і вони прилітають дуже швидко. Не завжди встигає ППО спрацювати і сирена фактично включається на 10-15 секунд раніше, ніж вибухи. Тому у нас ситуація в цьому плані складна», – пояснив Старух.

Російські війська регулярно обстрілюють Запоріжжя, завдаючи шкоди цивільній та критичній інфраструктурі.