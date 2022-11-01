Росія «прорубала ворота» через Маріуполь: постачання зброї та товарів через окуповане місто

Як завозиться зброя і боєприпаси на захоплені території Херсонської та Запорізької областей? Кудою завозять товари? Якими маршрутами жителі окупованої частини півдня можуть виїхати з регіону? Чи безпечні ці шляхи? Наскільки змінилася військова логістика російської армії після вибухів на Керченському мосту і як вона зараз здійснюється, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські військові майже не випускають людей на блокпосту у Василівці, що за 58 км від Запоріжжя. Тому жителі окупованих територій намагаються виїхати звідти через Новоазовськ Донецької області, що поблизу кордону з Росією, каже міський голова Мелітополя Іван Федоров . За його словами, зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь-Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ. Федоров зазначив, що вже є приклади, коли жителі користувалися цим шляхом.

. За його словами, зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь-Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ. Федоров зазначив, що вже є приклади, коли жителі користувалися цим шляхом. Пізніше мер Мелітополя повідомив, що є два шляхи евакуації з окупованих територій до Грузії, Латвії та Естонії: перший – через окупований Крим, а другий – через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ. В Донецькій області російські окупаційні сили встановили фільтраційний пункт, де «огляд» жителів може займати кілька днів, зазначив Федоров. Крім того, за його словами, тривалий час займає і сама дорога до Росії. Втім, міський голова Мелітополя закликав виїжджати з окупації, поки ці шляхи евакуації працюють.

Тим часом у Маріуполі окупанти будують тимчасову переправу через річку Кальміус. У такий спосіб вони хочуть збільшити потік вантажів з російського Ростова до окупованого Криму. Про це 18 жовтня повідомило маріупольське видання 0629. За інформацією журналістів, у листопаді в Маріуполі мають намір відкрити переправу, яка з'єднає лівобережний район із центром міста. Як заявив призначений Росією керувати Маріуполем Костянтин Іващенко , нова переправа має стати частиною маршруту, що сполучає транспортні потоки між Ростовом-на-Дону, Херсоном і Кримом. Міст також розвантажить рух у напрямку Лівобережжя через Іллічівський район і зменшить навантаження на єдиний міст, що діє між двома частинами міста. Пост-міст через Кальміус, який з'єднує два райони Маріуполя, був зруйнований під час артилерійських та авіанальотів російських військ, нагадує видання.

, нова переправа має стати частиною маршруту, що сполучає транспортні потоки між Ростовом-на-Дону, Херсоном і Кримом. Міст також розвантажить рух у напрямку Лівобережжя через Іллічівський район і зменшить навантаження на єдиний міст, що діє між двома частинами міста. Пост-міст через Кальміус, який з'єднує два райони Маріуполя, був зруйнований під час артилерійських та авіанальотів російських військ, нагадує видання. Раніше британська розвідка повідомила, що після пошкодження 8 жовтня цього року мосту через Керченську протоку російські сили зіткнулися з матеріально-технічними проблемами. Щоб підтримати окупаційні сили в південній оперативній зоні, Росія збільшила потік вантажів через окупований Маріуполь.

Голова російського парламенту Криму Володимир Константинов 29 жовтня розповів, що прохід всіх необхідних вантажів через Керченську переправу забезпечується в «ручному режимі», попри чергу з великих вантажів з боку Краснодарського краю Росії. За словами Константинова, набирає обертів сухопутний маршрут вздовж Азовського моря.

Херсонщина: «постачання припинилося»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що постачання з лівобережної частини Херсонщини на правобережну наразі «практично припинене».

Єдина можливість для цивільного населення переправлятися – це катери з Херсона на берег річки Олешків, але не автомобіл

«Зараз транспорт комерційний фактично не допускається до цих переправ. Єдина можливість для цивільного населення переправлятися – це катери з Херсона на берег річки Олешків, але не автомобілі. Що стосується понтонної переправи, яка досі використовувалася біля Антонівського мосту, йдуть чутки, що пускають, але це нерегулярно відбувається. Важко сказати, чи є для цивільного населення пальне, бо більшість заправок зараз закрилися», – повідомив політолог.

За його словами, окупаційні війська часто переправляються на цивільному транспорті.



«Переправа йде дуже великої кількості ззовні цивільного транспорту, зокрема фур з причепами. Але наскільки він цивільний, важко сказати, оскільки були випадки влучань у баржі прямо на набережній Херсона та виявилося, що на баржі стояли дві фури, наповнені живою силою російської армії», – зауважив Молчанов.

Ситуація з постачанням впливає на стан торговельних мереж, каже політолог.

Скоріше за все, будуть проблеми з завезенням через брак пального. Зараз пальне для цивільного населення є в дефіциті

«Зникає товар російського виробництва, українського виробництва та залишається лише той товар, який завозять на ринок безпосередньо з населених пунктів правого берега. Причому переважно під самим Херсоном, як Білозерка або ж Дар'ївка чи Чорнобаївка. Тобто сільгосппродукція з ближніх якихось локацій. Надалі, скоріше за все, будуть проблеми з завезенням через брак пального. Зараз пальне для цивільного населення є в дефіциті. Доставлення медикаментів практично припинилося. Залишилося в Херсоні 4 аптеки, які працюють. Банки не працюють російські», – розповів експерт.

Молчанов зазначив, що так звані митні пости окупантів в Армянську та на Чонгарі вже не діють, але на їхньому місці працюють фільтраційні пункти.

Нетарифні обмеження лишилися, щоб возити товар між Кримом і лівим берегом існує просто військовий контроль

«Через анексію територій Херсонщини вони не вважаються більше митницями, а вважаються блокпостами для фільтрації та перевірки. Тобто зник формально митний контроль над проходженням товарів, але ж нетарифні обмеження лишилися, щоб возити товар між Кримом і лівим берегом існує просто військовий контроль з можливістю брати хабар, чим вони і користуються. Ну, не для всіх, ті хто вивозить награбоване майно, тим, здається, проблем з цим не існує. Принаймні, якщо цей вивіз здійснюється централізовано», – зауважив політолог.

Ризики російської евакуації

Найпростіший спосіб виїхати з правобережної частини Херсонщини – через російський евакуаційний маршрут, каже політолог Молчанов. Але в цьому є свої ризики.

Десь 70% херсонців вивезли на територію міста Анапа на території Росії на північному Кавказі

«Що стосується тих людей, що виїжджають, вони потрапляють під фактичний контроль ФСБ і тих, хто «опікується» цією евакуацією. Їх просто вивозять на лівий берег, десь 70% вивезли на територію міста Анапа на території Росії на північному Кавказі, де розмістили на базах відпочинку», – розповів він.

«Надалі, згідно з іншими розпорядчими документами російського уряду, люди очікують на заявки регіональних влад всіх російських регіонів на отримання так званої субсидії. Вона надається в межах тих 11 млрд рублів, які виділені додатково на житлові сертифікати для переміщених осіб», – зазначив херсонець.

Жителі окупованої частини півдня України, які потрапили до Росії, можуть виїхати до країн, з якими межує Росія. І цим користуються деякі з тих жителів, які співпрацювали з російськими окупаційними силами, стверджує Молчанов.



«Такі випадки теж є. Я не готовий стверджувати, що Росія буде фізично перешкоджати охочим переїхати до Європи, але ж у більшості людей просто немає коштів, щоб переміщатися Росією й тому вони є заручниками в тій Анапі», – підкреслив політолог.



«Менша частина (жителів регіону – ред.) була залишена в будинках відпочинку, пансіонатах Скадовська, Лазурного та на Арабатській Стрілці. З останньої вони (окупанти – ред.) їх точно вивозять, бо там все більше і більше розміщується російських чиновників і солдатів, які займаються управлінням і контролем. Генічеськ – це найбезпечніше місце. Туди принаймні «Хаймарси» не дістають і тому вони вважають, що їм там безпечно», – вважає Молчанов.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Із окупації через фільтрацію

Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєєв розповів, що зараз є три варіанти евакуації з окупованих територій півдня – найбільш популярний до останнього часу виїзд через Василівку до Запоріжжя, менш популярний маршрут – до окупованого Криму та варіант, який ще найменше має попит – маршрутом Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ.

За словами депутата, виїхати через Василівку можна, але окупанти створили для цього перепони. І отримати перепустку буває складно, тому часто люди обирають шлях через Крим до Грузії, каже політик.



«За нашою інформацією є дуже багато відмов, тому оформити таку перепустку у військовій комендатурі є таким собі великим квестом. Тому люди намагаються виїжджати через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим у напрямку Грузії. Там теж є фільтрація, але протягом дня можна пройти», – повідомив депутат.

Ті, хто їдуть через Новоазовськ, мають пройти фільтраційні процедури, які можуть тривати до 4 днів, повідомив Тімофєєв.

На кордоні так званих «ДНР», «ЛНР» буде фільтрація тривати до 4-х днів

«Якщо казати про екзотичний варіант – виїзд через Новоазовськ, то, на жаль, навіть попри наявність перепустки через військову комендатуру, на кордоні так званих «ДНР», «ЛНР» (незаконні збройні угрупування – ред.) буде фільтрація тривати до 4-х днів. Тому це найменш популярний варіант і він підходить лише тим, хто не може за жодних обставин виїхати через Василівку та через Крим», – пояснив політик.



За словами Тімофєєва, через вибухи на Керченському мосту й обмеження його логістичних можливостей на окупованій території Запорізької області виник дефіцит харчів та ліків.



«Зараз на ТОТ така складна ситуація пов'язана з тим, що поставляють товари та продукцію російського виробництва вкрай низької якості. І коштує вона в 3-4 рази дорожче, ніж, наприклад, у Запоріжжі. Таких коштів у населення немає, тому вони вкрай економлять і позбавляють себе найнеобхіднішого. Але найбільш критична ситуація складається з постачанням ліків. Наприклад, піти купити «Цитрамон» у тимчасово окупованому Мелітополі в аптеці – дуже велика проблема», – стверджує депутат.

Логістичні шляхи РФ

Експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус розповів, які логістичні шляхи Росія використовує на сьогодні.

Найближчий шлях постачання – це Керченський міст, він зазнав пошкоджень, проте не зруйнований повністю, та частково сполучення продовжується

«Щодо сполучень з Кримом, у них є декілька шляхів. Перший і найближчий – це Керченський міст, він зазнав пошкоджень, проте не зруйнований повністю, та частково сполучення продовжується. Другий шлях – це поромні переправи Керчі, Феодосії та, в принципі, довкола берега сполучення з портами на короткі дистанції: з Новоросійська, з порту Тамань та інших російських портів з узбережжя, з Ростову того ж», – пояснив експерт.

«І нарешті третій шлях – це по новоокупованих територіях, тобто території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Проте, зараз цей шлях скоріше придатний для військових вантажів, бо він дуже небезпечний для росіян через активність української артилерії та ракетних військ», – зазначив Гардус.

При цьому експерт Офісу реформ підкреслив що, цивільне постачання на окупованій частині півдня України потроху налагоджується.

В Маріуполі, через Донецьку область до Ростовської області – основні логістичні шляхи

«Якщо в перші місяці окупації там був великий дефіцит споживчих товарів, зараз він менший. Проте вони говорять в основному про постачання з Криму, а не з території Російської Федерації. Хоча, напевно, в тих місцях, які ближче до кордону, наприклад в Маріуполі, через Донецьку область до Ростовської області – основні логістичні шляхи. А, наприклад, в Херсоні, на півдні Херсонської області – в основному з Криму», – повідомив експерт.

За словами Гардуса, найефективнішим шляхом у логістиці військових вантажів є залізниця.

«Найефективніший шлях – це той, який дозволяє швидко перевезти багато чого. А це, в першу чергу, залізниця. Тому за залізничні вузли йдуть найактивніші бої. І ситуація на херсонському напрямку почала погіршуватися швидко після того, як з Криму пішли укладники залізниць і вони поновили гілку, яка йде на Крим, яка була пошкоджена та розібрана з української сторони. Тобто найшвидше – це залізниця», – пояснив Гардус.

Також він додав, що з початком повномасштабного вторгнення для логістики Росія активно використовувала захоплені українські порти.

«Можна перевозити набагато більше ніж те, що буде йти декілька діб автошляхами. Але після декількох прикрих випадків, коли загорялися та чомусь вибухали ці десантні кораблі в Бердянську, наприклад, і в інших містах, вони почали обережніше використовувати цей шлях», – зазначив Гардус.

Забезпечення російських окупаційних сил

Водночас експерт військового порталу Defence Express Іван Киричевський розповів, що після вибухів на Керченському мосту Росія почала активно використовувати в логістиці порт Маріуполя.

«Механізм працює приблизно так, що з Новоросійська виходять десантні кораблі Чорноморського флоту, доставляють вантажі в порт Маріуполя, це не обов'язково якісь снаряди в палетах. Росіяни щось просто вантажать у вантажівки, вантажівки заїжджають на борт десантних кораблів, які заходять у порт Маріуполя. Не потрібно якихось додаткових потужностей, щоб все це вивантажити. І потім з'являється відео, як вся ця техніка виходить», – повідомив експерт.

Киричевський переконаний, що російські військові заздалегідь готувалися до того, що міст через Керченську протоку може вийти з ладу.

Говорити про те, що у росіян жодної перевалки вантажів не відбувається та логістика лягла теж, на жаль, не доводиться

«Варіант з перевалкою вантажів десантними кораблями з Новоросійська до Маріуполя окупантами відпрацьований ще в травні, як бачимо, він знадобився їм лише зараз.

Ще є деякі супутникові фото, які показують де територія Кубані, Керченська протока та тимчасово окупований Крим, приблизно по такому маршруту вони почали вивозити військові вантажі транспортними літаками типу ІЛ- 76.

Не ті масштаби, коли можна було використовувати повноцінно Кримський міст, але і говорити про те, що у росіян жодної перевалки вантажів не відбувається та логістика лягла теж, на жаль, не доводиться», – зазначив експерт.

Він повідомив, що логістичне забезпечення угруповання, яке перебуває на окупованій частині півдня України, російська армія ще утримує.



«Зараз максимум, на що можуть розраховувати росіяни, це доставити вантаж у порт Маріуполя та далі залізницею у Волноваху, а далі нікуди. Що стосується траси, то швидше за все, у них є відносно безпечні ділянки трас, які ЗСУ не прострілюються поки що, тому там навіть можлива відносно цивільна логістика вантажів.

Але та обставина, що траса Маріуполь-Запоріжжя прострілюється не всюди, може бути виправлена, коли українські війська зможуть на тому напрямку просунутися кілометрів на 10-15», – підкреслив Киричевський.