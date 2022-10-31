Влада Запоріжжя повідомила про повторну атаку РФ

Влада Запоріжжя повідомила, що російські війська повторно атакували місто вранці 31 жовтня.

«Ворог повторно атакує Запоріжжя. Перебувайте у безпечних місцях», – написав у телеграмі секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Раніше сьогодні голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що в Запоріжжі через російські ракетні удари вранці 31 жовтня пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.

«Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється», – написав Старух у телеграмі.

Він додав тоді, що не виключені повторні удари.

Приблизно від 7:30 по всій Україні, крім окупованого Криму, лунала повітряна тривога, близько 10-ої ранку тривогу скасували в частині областей. Місцева влада повідомила про російські удари в Києві, на Черкащині, у Харкові, на Кіровоградщині. На Вінниччині збита російська ракета впала у цивільні об’єкти. Над Львівщиною збили російські ракети, у Чернівецькій області через влучання пошкоджена критична інфраструктура.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники, що вилетіли з Ростовської області РФ, вранці 31 жовтня випустили по території України понад 20 ракет.