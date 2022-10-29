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Українські військові збили ракету «Іскандер-К», яка летіла в напрямку Запоріжжя – командування

Ілюстраційне фото: робота сил протиповітряної оборони в Кривому Розі, жовтень 2022 року

Повітряне командування «Схід» звітує про збиття російської ракети 29 жовтня.

«Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті «Іскандер-К», що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву, ракета змінила курс та впала на безлюдному місці», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додають, що оператора переносного зенітно-ракетного комплексу представили до нагороди «за вмілі й своєчасні дії».

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Увечері 29 жовтня повітряна тривога лунала майже по всій Україні, в тому числі в Запорізькій області. Водночас інформації про ракетні удари не було.

За даними Генерального штабу Збройних сил, від початку доби 29 жовтня російські війська завдали п’ять ракетних, а також сім авіаційних ударів, здійснили понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Україні.

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