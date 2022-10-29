Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому – Зеленський

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому з вимушеної еміграції, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, опублікованого в суботу.

«Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім’ї і діти, але нам треба їх захищати», – сказав Зеленський.

Говорячи про можливі поставки в Україну американської системи ППО Patriot, Зеленський сказав: «Якби ви нам їх дали, я б сам до вас приїхав. Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей».

«США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. З перших днів війни я говорив про закриття неба. На землі Росія з нами нічого зробити не може», – зазначив президент.

Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі старіших систем протиповітряної оборони HAWK Україні, щоб допомогти їй збивати російські безпілотники і крилаті ракети.

Президент США Джо Байден пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони після низки масованих ракетних ударів Росії по українських цивільних й інфраструктурних цілях на початку цього місяця.

Від початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого США направили Києву безпекову допомогу на суму близько 17,6 мільярда доларів.