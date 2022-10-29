«Наші показують шикарні результати»: Кім розповів про ситуацію на південному напрямку фронту

Станом на 29 жовтня українські бійці продовжують просуватися на південному напрямку. Є доволі позитивні зрушення на фронті, але їхні деталі наразі не розголошують із міркувань безпеки, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Суспільному.

«Зараз росіяни почали використовувати інформаційні технології, щоб збивати з пантелику чи наводити на свій хибний задум. Тому про це важко казати в публічній площині. Наші показують шикарні результати. Але про це говоритиму лише після військових», – сказав він.

Проте, за словами голови Миколаївської ОВА, зараз залишається складною ситуація на окупованій території, зокрема, в Снігурівці.

«Зв’язок є. Ситуація дуже важка, електрику вимикають. Зараз там панує безлад, через те, що росіяни відходять і викрадають багато майна. На жаль, ситуація погана. Чекаємо на наших військових», – зазначив Кім.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу 28 жовтня підрозділи українських військ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.