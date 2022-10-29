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Ситуація в Запоріжжі: ударом російської ракети зруйновано промислову будівлю, ніхто не постраждав

Раніше сьогодні повідомлялося про удари військ РФ по об’єктах критичної інфраструктури Запоріжжя (фото ілюстративне)

Унаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в суботу зруйновано промислову будівлю, постраждалих немає, повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

«На щастя, після нової ракетної атаки ворога всі живі та неушкоджені. В результаті потрапляння, зруйнована промислова будівля», – написав Старух у Telegram.

Раніше сьогодні він повідомив про удари військ РФ по об’єктах критичної інфраструктури Запоріжжя.

Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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