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Влада повідомляє про удари військ РФ по Запоріжжю

Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив про ураження об’єктів інфраструктури

Російські війська в суботу вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Після невеликої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки уточнюються», – написав Старух у Telegram.

Він не виключив повторних атак з повітря.

Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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