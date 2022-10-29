Влада повідомляє про удари військ РФ по Запоріжжю

Російські війська в суботу вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Після невеликої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки уточнюються», – написав Старух у Telegram.
Він не виключив повторних атак з повітря.
Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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