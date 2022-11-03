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Генштаб: втрати Росії у війні проти України сягнули 74 тисяч

Знищений російський бронетранспортер МТ-ЛБ на околиці Ізюма Харківської області під час наступу ЗСУ, 14 вересня 2022 року

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 74 тисяч своїх військових, повідомив вранці 3 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, російські сили втратили 730 осіб і «багато техніки», йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

  • танки ‒ 2734 (20 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5552 (+27)
  • артилерійські системи – 1755 (+22)
  • РСЗВ – 390 (+3)
  • засоби ППО ‒ 198
  • літаки – 277
  • гелікоптери – 258
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 397
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4162 (+9)
  • спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

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