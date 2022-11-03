Генштаб: втрати Росії у війні проти України сягнули 74 тисяч

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 74 тисяч своїх військових, повідомив вранці 3 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, російські сили втратили 730 осіб і «багато техніки», йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 2734 (20 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5552 (+27)

артилерійські системи – 1755 (+22)

РСЗВ – 390 (+3)

засоби ППО ‒ 198

літаки – 277

гелікоптери – 258

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),

крилаті ракети ‒ 397

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4162 (+9)

спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.