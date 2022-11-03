Генштаб: втрати Росії у війні проти України сягнули 74 тисяч

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 74 тисяч своїх військових, повідомив вранці 3 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.
За останню добу, російські сили втратили 730 осіб і «багато техніки», йдеться в повідомленні.
Зокрема, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:
- танки ‒ 2734 (20 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5552 (+27)
- артилерійські системи – 1755 (+22)
- РСЗВ – 390 (+3)
- засоби ППО ‒ 198
- літаки – 277
- гелікоптери – 258
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
- крилаті ракети ‒ 397
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4162 (+9)
- спеціальна техніка ‒ 155 (+1).
Читайте також: Росія кидає на війну «музейні» танки. Що це означає – пояснюємо
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ