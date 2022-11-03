ЗСУ знищили чотири російських склади боєприпасів і шість цистерн з паливом – ОК«Південь»

Українські військові знищили чотири російських склади боєприпасів та шість цистерн з паливом, повідомляє оперативне командування «Південь» за підсумками 2 листопада.



«За підтвердженою інформацією знищено: 8 рашистів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню «Град», інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць авто-бронетехніки, 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії. Окрім того, пошкоджено танк, 5 одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню «Град» та буксировану гаубицю Д-20», – йдеться у повідомленні.

Решта втрат противника дорозвідується.

Напередодні повідомлялося про знищення трьох російських складів з боєприпасами на півдні України.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Херсонщині армія РФ здійснює заходи з підготовки до оборони. Перед цим призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати. Окупаційна влада закликала місцевих жителів евакуюватися. Також повідомлялося про виїзд частини російських окупаційних сил.

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Проте президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.