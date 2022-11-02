Росія за добу втратила 800 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила в Україні близько 800 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 73 270. Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Також у війні проти України Росія втратила:

2714 (+16 за добу) танків;

5525 (+24) бойових броньованих машин;

1733(+3) артилерійських систем;

387 (+4)РСЗВ;

198 (+1) засобів ППО;

277 (+1) літаків;

258 (+1) гелікоптерів;

1438(+23) БПЛА оперативно-тактичного рівня;

397 крилаті ракети;

16 кораблів /катерів;

4153(+10) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

154 одиниць спеціальної техніки.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.