Росія за добу втратила 800 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила в Україні близько 800 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 73 270. Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Також у війні проти України Росія втратила:
- 2714 (+16 за добу) танків;
- 5525 (+24) бойових броньованих машин;
- 1733(+3) артилерійських систем;
- 387 (+4)РСЗВ;
- 198 (+1) засобів ППО;
- 277 (+1) літаків;
- 258 (+1) гелікоптерів;
- 1438(+23) БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 397 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4153(+10) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 154 одиниць спеціальної техніки.
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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
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