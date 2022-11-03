Росія отримала щонайменше 100 танків і БМП зі складів Білорусі в останні тижні – британська розвідка

Росія останніми тижнями, ймовірно, отримала щонайменше 100 додаткових танків і БМП зі складів Білорусі, повідомила у своєму звіті 3 листопада британська розвідка.

Там зауважують, що в середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

«Російські солдати, які воюють в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що вони змушені служити на старих бойових машинах піхоти, які вони описують як алюмінієві банки… Бронетанкові підрозділи й артилерія займають центральне місце у російському способі ведення війни; сили, які воюють в Україні, зараз відчувають проблеми частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справної заміни броньованих машин», – йдеться у звіті, опублікованому Міністерством оборони Британії.

Днями британська розвідка повідомляла про «погано споряджених» мобілізованих із Росії, які прибувають в Україну. «У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї», – йшлося в повідомленні.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.