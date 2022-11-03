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Росія отримала щонайменше 100 танків і БМП зі складів Білорусі в останні тижні – британська розвідка

Українські військові оглядають підбитий під час контрнаступу ЗСУ російський танк на околиці міста Ізюму Харківської області, 11 вересня 2022 року

Росія останніми тижнями, ймовірно, отримала щонайменше 100 додаткових танків і БМП зі складів Білорусі, повідомила у своєму звіті 3 листопада британська розвідка.

Там зауважують, що в середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

«Російські солдати, які воюють в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що вони змушені служити на старих бойових машинах піхоти, які вони описують як алюмінієві банки… Бронетанкові підрозділи й артилерія займають центральне місце у російському способі ведення війни; сили, які воюють в Україні, зараз відчувають проблеми частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справної заміни броньованих машин», – йдеться у звіті, опублікованому Міністерством оборони Британії.

Днями британська розвідка повідомляла про «погано споряджених» мобілізованих із Росії, які прибувають в Україну. «У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї», – йшлося в повідомленні.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.

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