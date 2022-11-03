ISW: заяви РФ і Білорусі щодо оборонної співпраці – частина інформаційної операції

Російські та білоруські офіційні особи продовжують підтримувати давню інформаційну операцію про те, що Білорусь вступить у війну в Україні, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



За даними організації, вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним.



«Російські та білоруські офіційні особи продовжують висвітлювати двостороннє оборонне співробітництво між Росією та Білоруссю як засіб давньої інформаційної операції про те, що Білорусь вступить у війну в Україні від імені Росії. Вступ Білорусі у війну залишається малоймовірним, як раніше оцінювало ISW. Як раніше оцінювало ISW, вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через низку внутрішніх наслідків, які така дія матиме для режиму президента Олександра Лукашенка, а також через обмежений білоруський військовий потенціал», – йдеться у звіті.



У ISW нагадують про заяву білоруського міністра оборони Віктор Хреніна від 2 листопада. Він повідомив, що Росія і Білорусь провели щорічне засідання Спільної колегії міністерств оборони з метою зміцнення «спільного військового потенціалу» для протидії «викликам і загрозам військового характеру» з боку НАТО.



Експерти Інститут вивчення війни вважають, що заява Хреніна, ймовірно, має на меті продемонструвати постійну лояльність Білорусі до Росії та представити Заходу імідж білорусько-російської військової єдності.

Наприкінці жовтня Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ щодо створення навчально-бойових центрів, які здійснюватимуть спільну підготовку військовослужбовців Білорусі та Росії.

За тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 17 лютого, Лукашенко повідомляв про плани створення у Білорусі центру для освоєння російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

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20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.