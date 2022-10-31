Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»

Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ щодо створення навчально-бойових центрів, які здійснюватимуть спільну підготовку військовослужбовців Білорусі та Росії. Указ про це Лукашенко підписав 31 жовтня, документ набрав чинності з дня підписання.

Лукашенко уповноважив Міноборони проводити переговори щодо проєкту угоди, дозволивши за необхідності вносити до неї зміни, які не мають принципового характеру.

За тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, 17 лютого, Лукашенко повідомляв про плани створення у Білорусі центру для освоєння російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

У середині жовтня Лукашенко заявив, що спільне з Росією регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.