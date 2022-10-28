ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю: чисельність білоруських військових залишається незмінною

Державна прикордонна служба України не фіксує змін в оперативній ситуації на кордоні з Білоруссю, вона залишається контрольованою, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.



За його словами, білоруські військові продовжують нести службу в прикордонних з Україною регіонах, але їхня чисельність залишається незмінною.

«Ми фіксуємо нагнітання ситуації з боку цих двох країн. Росія продовжує перекидати особовий склад та техніку до Білорусі. Однак поки що створення ударного угруповання не фіксується», – додав Демченко.

Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає та додали, що напрямок наступу армії РФ з півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

10 жовтня Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.