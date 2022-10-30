Росія продовжує перекидання підрозділів до Білорусі – Генштаб

Росія продовжує перекидання своїх окремих підрозділів на територію Білорусі, повідомив у вечірньому зведенні 30 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів і застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни», – йдеться у зведенні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що російські військові здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

За даними українського командування, загарбники протягом поточної доби завдали три ракетних і один авіаційний удар, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині», – йдеться у повідомленні.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає та додали, що напрямок наступу армії РФ з півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

10 жовтня Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, заявив, що спільне з Росією регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.