У Британії припустили, навіщо Росія розміщує ракети «Кинджал» у Білорусі

Дані розвідки Великої Британії свідчать, що Росія, скоріш за все, розмістила два літаки-перехоплювачі МіГ-31К FOXHOUND білоруському аеродромі Мачулищі.

За повідомленням Міністерства оборони країни, поруч із літаками розміщена «велика каністра у захисній земляній бермі».

«Ймовірно, каністра пов’язана з балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY (російська назва – «Кинджал» – ред.), великогабаритним боєприпасом, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К», – припускає розвідка.

Відомство вказує на те, що Росія мала «Кинджали» на озбронні з 2018 року, ле раніше не розміщувала їх у Білорусі, хоча використовувала проти України. При цьому запаси цих ракет, скоріш за все, дуже обмежені.

«(Росія – ред) продовжує витрачати вдосконалені боєприпаси великої дальності проти ціле обмеженої операційної важливості», – йдеться в коментарі.

Британське Міноборони вважає, що розміщення в Білорусі ракет, які мають дальність у понад 2 тисячі кілометрів, додає Росії мало переваги у сенсі враження додаткових об’єктів в Україні.

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«Вона, ймовірно, розмістила ракети головно для того, щоб надіслати повідомлення Заходу та зобразити Білорусь дедалі більш причетною до війни», – припустили в розвідці.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 20 жовтня повідомив Радіо Свобода, що кількість військової авіатехніки на аеродромах Білорусі, є «сталою», а збільшення там кількості «Кинджалів» не варто «відносити до чогось резонансного».