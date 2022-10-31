«Перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо землю» – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що українським військовим «перемога дається дуже важко, але вона неодмінно буде». Про це йдеться у його дописі у фейсбуці.

«Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск?», – пише Залужний.

За його словами, тільки упродовж 31 жовтня армія РФ застосувала по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА «Ланцет-3».

«Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю», – зазначив Залужний.

Росія завдала у понеділок масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Це порушило забезпечення українських споживачів електрикою та водою.

Добігає кінця двісті п’ятдесята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.