Молдова висилає співробітника посольства РФ – через падіння ракети в селі Наславча

Молдова оголосила персоною нон ґрата неназваного представника російського посольства в Кишиневі, йдеться в заяві МЗС Молдови 31 жовтня.

У міністерстві вказали, що ця особа буде «змушена залишити територію Республіки Молдова».

Зовнішньополітичне відомство також повідомило про своє рішення російській стороні та російському послу.

Рішення ухвалене, оскільки ракетні атаки на Україну «продовжують посилювати ризики безпеці», і «громадяни нашої країни все більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни». Атаки на українську енергетичну інфраструктуру «генерують зростання загрози» для енергетичної безпеки Молдови, вказано в заяві МЗС.

Уранці в понеділок, 31 жовтня, кілька будинків були пошкоджені в молдовському селі Наславча на кордоні з Україною після того, як ракета, збита українськими силами, влучила в північну частину села, повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови. У зв’язку з цим доступ на територію був обмежений, а кількість поліцейських патрулів була збільшена. На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з прокурором, повідомили в МВС.