МЗС про падіння російської ракети в Молдові: РФ веде війну не лише проти України, а й проти Європи

Російські ракетні удари по Україні несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн, заявили в українському Міністерстві закордонних справ, коментуючи падіння збитої російської ракети на території Молдови.

«Україна постійно про це говорить: Російська Федерація веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн. Саме тому критично важливо, щоб Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони. Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, реагуючи на ранковий масований обстріл України армією РФ 31 жовтня, написав у твітері, що називати такі удари «відповіддю» не можна.

«Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх «відповіддю». Росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців», – наголосив міністр.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині.

Зокрема, за даними влади, через пошкодження енергооб’єкта біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, а в 350 тисячах помешкань немає світла.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові збили 44 з 50 російських ракет, запущених вранці 31 жовтня, більшість – у центрі країни.

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що на території країни біля кордону з Україною в районі населеного пункту Наславча вранці 31 жовтня впала збита російська ракета. Там додали, що постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.