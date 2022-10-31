Масовані удари РФ по енергосистемі: Резніченко повідомив про влучання на Дніпропетровщині

Російські війська влучили в по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування», – написав він у телеграмі.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».