У Молдові біля кордону з Україною впала збита російська ракета – МВС

У Молдові біля кордону з Україною в районі населеного пункту Наславча вранці 31 жовтня впала збита російська ракета, повідомило молдовське Міністерство внутрішніх справ країни.

«Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна», – йдеться в повідомленні.

«Українська влада повідомила, що сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на дамбу Дністровськ-1 на території України, що розташована на відстані 10 км від дамби Наславча… Українська влада заявляє, що загрози повені немає», – додали у відомстві.

У МВС повідомили, що правоохоронці оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює слідча група.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині, Черкащині і Дніпропетровщині.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові збили 44 з 50 російських ракет, запущених вранці 31 жовтня, більшість – у центрі країни.