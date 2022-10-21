Міністр оборони Молдови заявив, що 90 відсотків військової техніки країни застаріло

Більша частина військової техніки Молдови походить із радянських часів і потребує термінової заміни, заявив Радіо Свобода міністр оборони Анатолій Носатий, додавши, що гроші, виділені урядом на оборону, невеликі, але все одно важливі для недофінансованої і недостатньо оснащеної армії країни.

«Приблизно 90 відсотків [нашої військової техніки] радянського походження і датується 1960-1980-ми роками, і вона гостро потребує не модернізації, оскільки ви не можете модернізувати ЗІЛ-131 [військову вантажівку] чи зенітну систему, виготовлену в 1970-х роках», – сказав міністр.

Носатий сказав Радіо Свобода, що 0,5 відсотка ВВП, які уряд виділяє на оборону (приблизно 25,5 мільйона доларів), хоча й невеликі, все ж дуже важливі для реалізації проєктів модернізації.

Раніше цього місяця міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт відвідала Молдову і заявила, що Берлін готовий надати Кишиневу безпілотники й інше військове обладнання.

Ламбрехт також сказала, що німецька армія готова забезпечити військову підготовку Молдови.

За її словами, Берлін також усвідомлює важливість підтримки Молдови у зв’язку з дефіцитом енергії, спричиненим війною Росії проти України.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, була частиною Радянського Союзу до 1991 року, коли вона проголосила незалежність. Молдова має довгий кордон з Україною і приймає сотні тисяч українських біженців від початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

Росія тримає близько 1500 військових у підтримуваному Москвою сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї.

Проєвропейський уряд президентки Молдови Маї Санду прискорив свої кроки зі вступу до ЄС після того, як Росія вторглася в Україну, і в червні разом з Україною отримав статус кандидата.

Збройні сили Молдови складаються з 6,5 тисяч професійних військовослужбовців, щорічно на строкову військову службу набирають дві тисячі призовників. Військові також використовують дві тисячі цивільних осіб як допоміжний персонал.