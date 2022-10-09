Москва звинуватила Київ у спробі «розхитати ситуацію» у Придністровʼї. МЗС України відреагувало

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву представника російського МЗС щодо звинувачення Києва у спробі «розгойдати ситуацію» у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя.



«Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія. А Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови», – написав речник українського МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.



Раніше представник МЗС Росії Олексій Поліщук заявив, що українська влада намагається «спровокувати Молдову на силові дії в Придністров'ї». Він нагадав про «серію терористичних актів» там у квітні-червні, а також звинуватив Київ у спробі «розхитати ситуацію в регіоні».

Повідомлення про вибухи і обстріли у Придністровʼї почали надходити з кінця квітня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.