Молдова нагадала своїм громадянам у РФ про відповідальність за участь у війні Росії проти України

Посольство Молдови у РФ звернулось до своїх громадян через оголошення у Росії «часткової мобілізації».

«Посольство Республіки Молдова в Російській Федерації інформує громадян нашої країни про те, що їхня участь у військових діях на території інших держав тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до національного законодавства та міжнародного права», – йдеться у повідомленні дипустанови.

У посольстві Молдови у РФ також нагадали своїм громадянам, що у разі порушення їхніх прав під час «часткової мобілізації» у Росії вони можуть звертатися за консульською підтримкою.

«У той же час, особам з подвійним громадянством слід мати на увазі, що на території Росії вони вважаються російськими громадянами, та можливості Республіки Молдова щодо надання консульської допомоги обмежені», – наголосили у дипустанові.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Після оголошеної в Росії часткової мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією.