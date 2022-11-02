ЗСУ розповіли, як готують Київ до можливого повторного наступу армії РФ

Сухопутні війська Збройних сил України нарощують систему багатоешелонової оборони навколо Києва з метою захисту столиці від можливого повторного наступу російських військ, повідомив командувач Угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.



«У першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій і укриттів для особового складу. Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ», – зазначив Павлюк.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).