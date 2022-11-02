Білий дім: Північна Корея таємно доставляє артилерію до Росії

Білий дім звинуватив Північну Корею в таємній доставці «значної кількості» артилерійських снарядів до Росії для підтримки її вторгнення в Україну.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі 2 листопада заявив: США вважають, що Північна Корея «намагається вдати, ніби їх відправляють до країн Близького Сходу чи Північної Африки».

Кірбі відмовився надати точну оцінку кількості боєприпасів, які КНДР надсилає для підтримки російських воєнних дій.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. КНДР ці повідомлення заперечує. Іран, що, за даними України і Заходу, постачає Росії дрони, які Москва використовує для ударів по українських містах, також заперечує таку співпрацю.

Про те, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни проти України і ударів по українських містах і позиціях українських військ, повідомило минулого місяця видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн.

У Повітряних силах України заявили про відсутність «ефективного захисту» від таких ракет.