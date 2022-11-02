«Шантажист поступається тим, хто сильніший» – Подоляк про повернення Москви до зернової угоди

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував лідерам країн Заходу «винести урок із зернової «османської дипломатії».

«Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до «вмиротворення» агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили», – написав чиновник у твітері.

Раніше 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», аби відновити виконання угоди. Російське військове відомство додало, що згадані гарантії були отримані за сприяння Туреччини.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган також повідомив, що Чорноморський зерновий коридор відновив роботу станом на середину дня 2 листопада.

Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 1 листопада. Як заявив сайт Кремля, у ході розмови Путін нібито назвав умовою повернення Москви до виконання зобовʼязань у межах зернової угоди розслідування атаки безпілотників у Севастополі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

У Мінінфраструктури України повідомили, що 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. 2 листопада, втім, Делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем.