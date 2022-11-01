Відправлення суден з України «зерновим коридором» відновиться 3 листопада – міністр інфраструктури

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про продовження «зернової ініціативи» з 3 листопада, посилаючись на підтвердження з боку ООН.

«#BlackSeaGrainInitiative триває. Очікується, що в четвер, 3 листопада, «зерновим коридором» пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН», – написав він у твітері в ніч на середу.

Кубраков додав, що 2 листопада також відбудуться перевірки суден у Босфорі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду.

У вівторок представництво ООН у Спільному координаційному центрі повідомило про відсутність планів руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада, проте цього дня було здійснено 36 перевірок суден в українських портах.