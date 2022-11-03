Залужний: у війні проти України Росія втратила вже більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявляє, що у війні проти України Росія втратила більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.



«За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!», – написав він у фейсбуці.

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У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

За останніми даними Генштабу, від 24 лютого Росія втратила 277 літаків та 258 гелікоптерів. Росія про свої втрати техніки у війні проти України не повідомляє.