Генштаб ЗСУ озвучив обсяг військової техніки і солдатів, яких Росія перекинула до Білорусі у жовтні

Протягом жовтня Росія перекинула до Білорусі залізницею військову техніку, майно і солдатів, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

«Упродовж жовтня переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням і військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад сотню вантажних вагонів із військовим майном», – зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, наразі Росія перекидає до Білорусі «здебільшого підрозділи першої танкової армії».

«У першу чергу – другої мотострілецької дивізії. З російської території перекидає разом із технікою та щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі»», – пояснив він.

Громов також додав, що Росія продовжує використовувати Білорусь для завдання ударів по території України.

«Особлива роль тут відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунинець Брестської області, де розміщуються іранські БПЛА, а також певна кількість їх операторів», – уточнив Громов.

Загалом, за його словами, ситуація навколо можливого приєднання армії Білорусі до війни Росії проти України «залишається неоднозначною».

«З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня нашої країни на північний напрямок. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяне в агресії проти України», – поясниві Громов.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що напрямок наступу армії РФ із півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

27 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ додали, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).

3 листопада лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що участь армії Білорусі у війні Росії проти України малоймовірна. Хоча, на її думку, це може все ж таки відбутися під тиском.