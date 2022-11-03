Москва офіційно звинуватила Лондон у причетності до атаки в Севастополі

Міністерство закордонних справ Росії 3 листопада викликало посла Великої Британії в Москві Дебору Броннет, щоб висловити «рішучий протест» через «причетність Британії до терористичної атаки, здійсненої 29 жовтня на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі».

Російське зовнішньополітичне відомство вказало, що вдалося до таких дій «у звʼязку з активною участю британських фахівців у підготовці та матеріально-технічному забезпеченні підрозділів Сил спеціальних операцій України, в тому числі для проведення диверсійних операцій на морі».

Росія не надала жодних доказів на підтвердження своїх звинувачень.

Велика Британія заперечує причетність до здійснення атаки, але не приховує того, що допомагає навчати та озброювати українські Збройні сили.

Після подій у Севастопольській бухті Росія заявила про вихід із угоди, яка передбачає гарантії безпечного транспортування зерна з українських портів на Чорному морі. Але після розмови російського лідера Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Москва повернулася до виконання своїх зобовʼязань, зерновий коридор продовжив свою роботу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі 3 листопада заявив у Берліні перед зустріччю з колегами по «Групі семи», що «дії Путіна ще більше занурюють у відчай найбідніші верстви населення світу, ставлять на межу глобальну продовольчу безпеку та підвищують ціни на енергоносії».