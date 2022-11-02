Росія після розмови Путіна з Ердоганом змінила позицію щодо зернової угоди

Росія заявила про відновлення своєї участі в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором – про це заявило Міністерство оборони Росії 2 листопада.

За повідомленням, Росія нібито отримала гарантії, які «видають достатніми», аби відновити виконання угоди.

«Зокрема, українська сторона офіційно запевнила, що «Морський гуманітарний коридор буде використовуватися тільки у відповідності з положеннями «Чорноморської ініціативи» і пов’язаним з нею положенням про СКЦ», – заявили в російському відомстві.

Міноборони додало, що згадані гарантії були отримані за сприяння Туреччини.

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Українська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також повідомив, що Чорноморський зерновий коридор відновив роботу станом на середину дня 2 листопада.

Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 1 листопада. Як заявив сайт Кремля, у ході розмови Путін нібито назвав умовою повернення Москви до виконання зобовʼязань у межах зернової угоди розслідування атаки безпілотників у Севастополі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

У Мінінфраструктури України повідомили, що 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. 2 листопада, втім, Делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем.